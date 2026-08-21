Mento Japanese Yen מחיר היום

מחיר Mento Japanese Yen (JPYM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00625839, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JPYM ל USD הוא $ 0.00625839 לכל JPYM.

Mento Japanese Yen כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 73,375, עם היצע במחזור של 11.72M JPYM. ב‑24 השעות האחרונות, JPYM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00726235, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00388634.

ביצועים לטווח קצר, JPYM נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.04.

Mento Japanese Yen (JPYM) מידע שוק

שווי שוק $ 73.38K$ 73.38K $ 73.38K נפח (24 שעות) $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.38K$ 73.38K $ 73.38K אספקת מחזור 11.72M 11.72M 11.72M אספקה כוללת 11,725,224.59976947 11,725,224.59976947 11,725,224.59976947

שווי השוק הנוכחי של Mento Japanese Yen הוא $ 73.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.04. ההיצע במחזור של JPYM הוא 11.72M, עם היצע כולל של 11725224.59976947. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.38K.