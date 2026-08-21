Mento Euro מחיר היום

מחיר Mento Euro (EURM) בזמן אמת היום הוא $ 1.18, עם שינוי של 0.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EURM ל USD הוא $ 1.18 לכל EURM.

Mento Euro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,702,330, עם היצע במחזור של 1.45M EURM. ב‑24 השעות האחרונות, EURM סחר בין $ 1.13 (נמוך) ל $ 1.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 19.98, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.236339.

ביצועים לטווח קצר, EURM נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו -40.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.74K.

Mento Euro (EURM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M נפח (24 שעות) $ 2.74K$ 2.74K $ 2.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M אספקת מחזור 1.45M 1.45M 1.45M אספקה כוללת 1,445,217.780166838 1,445,217.780166838 1,445,217.780166838

שווי השוק הנוכחי של Mento Euro הוא $ 1.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.74K. ההיצע במחזור של EURM הוא 1.45M, עם היצע כולל של 1445217.780166838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.