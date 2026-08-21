Mento Colombian Peso מחיר היום

מחיר Mento Colombian Peso (COPM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COPM ל USD הוא $ 0 לכל COPM.

Mento Colombian Peso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,675, עם היצע במחזור של 67.99M COPM. ב‑24 השעות האחרונות, COPM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COPM נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.93.

Mento Colombian Peso (COPM) מידע שוק

שווי שוק $ 21.68K$ 21.68K $ 21.68K נפח (24 שעות) $ 9.93$ 9.93 $ 9.93 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.68K$ 21.68K $ 21.68K אספקת מחזור 67.99M 67.99M 67.99M אספקה כוללת 68,256,129.65846133 68,256,129.65846133 68,256,129.65846133

שווי השוק הנוכחי של Mento Colombian Peso הוא $ 21.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.93. ההיצע במחזור של COPM הוא 67.99M, עם היצע כולל של 68256129.65846133. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.68K.