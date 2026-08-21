Mento Canadian Dollar מחיר היום

מחיר Mento Canadian Dollar (CADM) בזמן אמת היום הוא $ 0.723142, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CADM ל USD הוא $ 0.723142 לכל CADM.

Mento Canadian Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,656, עם היצע במחזור של 34.10K CADM. ב‑24 השעות האחרונות, CADM סחר בין $ 0.722919 (נמוך) ל $ 0.723149 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.45, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.349878.

ביצועים לטווח קצר, CADM נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.70.

Mento Canadian Dollar (CADM) מידע שוק

שווי שוק $ 24.66K$ 24.66K $ 24.66K נפח (24 שעות) $ 1.70$ 1.70 $ 1.70 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.66K$ 24.66K $ 24.66K אספקת מחזור 34.10K 34.10K 34.10K אספקה כוללת 34,095.80988311895 34,095.80988311895 34,095.80988311895

שווי השוק הנוכחי של Mento Canadian Dollar הוא $ 24.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.70. ההיצע במחזור של CADM הוא 34.10K, עם היצע כולל של 34095.80988311895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.66K.