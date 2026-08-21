Mento British Pound מחיר היום

מחיר Mento British Pound (GBPM) בזמן אמת היום הוא $ 1.36, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GBPM ל USD הוא $ 1.36 לכל GBPM.

Mento British Pound כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 374,447, עם היצע במחזור של 274.86K GBPM. ב‑24 השעות האחרונות, GBPM סחר בין $ 1.36 (נמוך) ל $ 1.36 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.63, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.628602.

ביצועים לטווח קצר, GBPM נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 377.65.

Mento British Pound (GBPM) מידע שוק

שווי שוק $ 374.45K$ 374.45K $ 374.45K נפח (24 שעות) $ 377.65$ 377.65 $ 377.65 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 374.09K$ 374.09K $ 374.09K אספקת מחזור 274.86K 274.86K 274.86K אספקה כוללת 274,593.277690292 274,593.277690292 274,593.277690292

שווי השוק הנוכחי של Mento British Pound הוא $ 374.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 377.65. ההיצע במחזור של GBPM הוא 274.86K, עם היצע כולל של 274593.277690292. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 374.09K.