Mento Brazilian Real מחיר היום

מחיר Mento Brazilian Real (BRLM) בזמן אמת היום הוא $ 0.193315, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRLM ל USD הוא $ 0.193315 לכל BRLM.

Mento Brazilian Real כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 219,709, עם היצע במחזור של 1.14M BRLM. ב‑24 השעות האחרונות, BRLM סחר בין $ 0.190903 (נמוך) ל $ 0.197532 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.239898, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.088668.

ביצועים לטווח קצר, BRLM נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו +0.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.71K.

Mento Brazilian Real (BRLM) מידע שוק

שווי שוק $ 219.71K$ 219.71K $ 219.71K נפח (24 שעות) $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 219.71K$ 219.71K $ 219.71K אספקת מחזור 1.14M 1.14M 1.14M אספקה כוללת 1,136,215.097879283 1,136,215.097879283 1,136,215.097879283

שווי השוק הנוכחי של Mento Brazilian Real הוא $ 219.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.71K. ההיצע במחזור של BRLM הוא 1.14M, עם היצע כולל של 1136215.097879283. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 219.71K.