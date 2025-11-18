Mentat מחיר היום

מחיר Mentat (SPICE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000624, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPICE ל USD הוא $ 0.00000624 לכל SPICE.

Mentat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,234.64, עם היצע במחזור של 999.84M SPICE. ב‑24 השעות האחרונות, SPICE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03520001, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000594.

ביצועים לטווח קצר, SPICE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mentat (SPICE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,836,676.79265 999,836,676.79265 999,836,676.79265

