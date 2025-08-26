Meng Chong מחיר (MENG)
Meng Chong (MENG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MENG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MENGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MENG השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Meng Chong הוא $ 21.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MENG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.24K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Meng Chongל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeng Chong ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeng Chong ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Meng Chongל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.91%
|30 ימים
|$ 0
|-10.57%
|60 ימים
|$ 0
|+4.89%
|90 ימים
|$ 0
|--
Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond! With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community. Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh. Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time! When $MENG hops, we all hop.
