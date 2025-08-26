Mendi Finance (MENDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02443032 $ 0.02443032 $ 0.02443032 24 שעות נמוך $ 0.02620548 $ 0.02620548 $ 0.02620548 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02443032$ 0.02443032 $ 0.02443032 גבוה 24 שעות $ 0.02620548$ 0.02620548 $ 0.02620548 שיא כל הזמנים $ 0.703258$ 0.703258 $ 0.703258 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00588481$ 0.00588481 $ 0.00588481 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.03% שינוי מחיר (1D) -6.47% שינוי מחיר (7D) +24.83% שינוי מחיר (7D) +24.83%

Mendi Finance (MENDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02441906. במהלך 24 השעות האחרונות, MENDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02443032 לבין שיא של $ 0.02620548, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MENDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.703258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00588481.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MENDI השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -6.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mendi Finance (MENDI) מידע שוק

שווי שוק $ 783.22K$ 783.22K $ 783.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M אספקת מחזור 32.06M 32.06M 32.06M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mendi Finance הוא $ 783.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MENDI הוא 32.06M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44M.