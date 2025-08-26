עוד על MENDI

Mendi Finance סֵמֶל

Mendi Finance מחיר (MENDI)

1 MENDI ל USDמחיר חי:

-6.40%1D
USD
Mendi Finance (MENDI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:09:12 (UTC+8)

Mendi Finance (MENDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.03%

-6.47%

+24.83%

+24.83%

Mendi Finance (MENDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02441906. במהלך 24 השעות האחרונות, MENDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02443032 לבין שיא של $ 0.02620548, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MENDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.703258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00588481.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MENDI השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -6.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mendi Finance (MENDI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Mendi Finance הוא $ 783.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MENDI הוא 32.06M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.44M.

Mendi Finance (MENDI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mendi Financeל USDהיה $ -0.00169008988836831.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMendi Finance ל USDהיה . $ +0.0003553852.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMendi Finance ל USDהיה $ +0.0286828842.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mendi Financeל USDהיה $ +0.004702634080201708.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00169008988836831-6.47%
30 ימים$ +0.0003553852+1.46%
60 ימים$ +0.0286828842+117.46%
90 ימים$ +0.004702634080201708+23.85%

מה זהMendi Finance (MENDI)

Mendi Finance (MENDI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mendi Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mendi Finance (MENDI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mendi Finance (MENDI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mendi Finance.

בדוק את Mendi Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

MENDI למטבעות מקומיים

Mendi Finance (MENDI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mendi Finance (MENDI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MENDI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mendi Finance (MENDI)

כמה שווה Mendi Finance (MENDI) היום?
החי MENDIהמחיר ב USD הוא 0.02441906 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MENDI ל USD?
המחיר הנוכחי של MENDI ל USD הוא $ 0.02441906. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mendi Finance?
שווי השוק של MENDI הוא $ 783.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MENDI?
ההיצע במחזור של MENDI הוא 32.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MENDI?
‏‏MENDI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.703258 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MENDI?
MENDI ‏‏רשם מחירATL של 0.00588481 USD.
מהו נפח המסחר של MENDI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MENDI הוא -- USD.
האם MENDI יעלה השנה?
MENDI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MENDI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Mendi Finance (MENDI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

