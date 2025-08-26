MeMusic (MMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.03688519
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +4.52%
שינוי מחיר (1D) +4.79%
שינוי מחיר (7D) -13.40%

MeMusic (MMT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03688519, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMT השתנה ב +4.52% במהלך השעה האחרונה, +4.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MeMusic (MMT) מידע שוק

שווי שוק $ 44.48K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 126.16K
אספקת מחזור 352.51M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MeMusic הוא $ 44.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMT הוא 352.51M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.16K.