Memesis World מחיר היום

מחיר Memesis World (MEMS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01133386, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMS ל USD הוא $ 0.01133386 לכל MEMS.

Memesis World כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,893,605, עם היצע במחזור של 530.00M MEMS. ב‑24 השעות האחרונות, MEMS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01219792, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00798364.

ביצועים לטווח קצר, MEMS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Memesis World (MEMS) מידע שוק

שווי שוק $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M אספקת מחזור 530.00M 530.00M 530.00M אספקה כוללת 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

שווי השוק הנוכחי של Memesis World הוא $ 5.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMS הוא 530.00M, עם היצע כולל של 999999777.848888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.33M.