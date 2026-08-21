Memes Street מחיר היום

מחיר Memes Street (MEMES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMES ל USD הוא $ 0 לכל MEMES.

Memes Street כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,540, עם היצע במחזור של 690.00B MEMES. ב‑24 השעות האחרונות, MEMES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMES נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +35.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Memes Street (MEMES) מידע שוק

שווי שוק $ 59.54K$ 59.54K $ 59.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.54K$ 59.54K $ 59.54K אספקת מחזור 690.00B 690.00B 690.00B אספקה כוללת 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Memes Street הוא $ 59.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMES הוא 690.00B, עם היצע כולל של 690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.54K.