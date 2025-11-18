MEMELESS COIN מחיר היום

מחיר MEMELESS COIN (MEMELESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001519, עם שינוי של 2.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMELESS ל USD הוא $ 0.00001519 לכל MEMELESS.

MEMELESS COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,150.34, עם היצע במחזור של 997.70M MEMELESS. ב‑24 השעות האחרונות, MEMELESS סחר בין $ 0.00001425 (נמוך) ל $ 0.0000157 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00343906, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001425.

ביצועים לטווח קצר, MEMELESS נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -22.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEMELESS COIN (MEMELESS) מידע שוק

שווי שוק $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K אספקת מחזור 997.70M 997.70M 997.70M אספקה כוללת 997,704,669.126244 997,704,669.126244 997,704,669.126244

שווי השוק הנוכחי של MEMELESS COIN הוא $ 15.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMELESS הוא 997.70M, עם היצע כולל של 997704669.126244. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.15K.