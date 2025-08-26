עוד על MGAMES

MemeGames AI סֵמֶל

MemeGames AI מחיר (MGAMES)

לא רשום

1 MGAMES ל USDמחיר חי:

$0.00095501
$0.00095501$0.00095501
-14.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MemeGames AI (MGAMES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:49 (UTC+8)

MemeGames AI (MGAMES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0009483
$ 0.0009483
24 שעות נמוך
$ 0.0011201
$ 0.0011201
גבוה 24 שעות

$ 0.0009483
$ 0.0009483$ 0.0009483

$ 0.0011201
$ 0.0011201$ 0.0011201

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0.0009483
$ 0.0009483$ 0.0009483

-0.77%

-14.42%

-52.04%

-52.04%

MemeGames AI (MGAMES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00095501. במהלך 24 השעות האחרונות, MGAMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0009483 לבין שיא של $ 0.0011201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MGAMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00726063, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0009483.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MGAMES השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -14.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-52.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) מידע שוק

$ 954.33K
$ 954.33K$ 954.33K

--
----

$ 954.33K
$ 954.33K$ 954.33K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MemeGames AI הוא $ 954.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MGAMES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 954.33K.

MemeGames AI (MGAMES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MemeGames AIל USDהיה $ -0.000160990466752238.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMemeGames AI ל USDהיה . $ -0.0006059810.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMemeGames AI ל USDהיה $ -0.0007926422.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MemeGames AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000160990466752238-14.42%
30 ימים$ -0.0006059810-63.45%
60 ימים$ -0.0007926422-82.99%
90 ימים$ 0--

מה זהMemeGames AI (MGAMES)

Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MemeGames AI (MGAMES) משאב

האתר הרשמי

MemeGames AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MemeGames AI (MGAMES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MemeGames AI (MGAMES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MemeGames AI.

בדוק את MemeGames AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MGAMES למטבעות מקומיים

MemeGames AI (MGAMES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MemeGames AI (MGAMES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MGAMES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MemeGames AI (MGAMES)

כמה שווה MemeGames AI (MGAMES) היום?
החי MGAMESהמחיר ב USD הוא 0.00095501 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MGAMES ל USD?
המחיר הנוכחי של MGAMES ל USD הוא $ 0.00095501. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MemeGames AI?
שווי השוק של MGAMES הוא $ 954.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MGAMES?
ההיצע במחזור של MGAMES הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MGAMES?
‏‏MGAMES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00726063 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MGAMES?
MGAMES ‏‏רשם מחירATL של 0.0009483 USD.
מהו נפח המסחר של MGAMES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MGAMES הוא -- USD.
האם MGAMES יעלה השנה?
MGAMES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MGAMES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:49 (UTC+8)

MemeGames AI (MGAMES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

