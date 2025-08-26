MemeGames AI (MGAMES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0009483 גבוה 24 שעות $ 0.0011201 שיא כל הזמנים $ 0.00726063 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0009483 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.77% שינוי מחיר (1D) -14.42% שינוי מחיר (7D) -52.04%

MemeGames AI (MGAMES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00095501. במהלך 24 השעות האחרונות, MGAMES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0009483 לבין שיא של $ 0.0011201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MGAMESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00726063, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0009483.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MGAMES השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -14.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-52.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) מידע שוק

שווי שוק $ 954.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 954.33K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MemeGames AI הוא $ 954.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MGAMES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 954.33K.