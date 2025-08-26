Memebets (MBET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.001123$ 0.001123 $ 0.001123 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.13% שינוי מחיר (7D) +15.04% שינוי מחיר (7D) +15.04%

Memebets (MBET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MBET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001123, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Memebets (MBET) מידע שוק

שווי שוק $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K אספקת מחזור 991.37M 991.37M 991.37M אספקה כוללת 991,370,605.813227 991,370,605.813227 991,370,605.813227

שווי השוק הנוכחי של Memebets הוא $ 13.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBET הוא 991.37M, עם היצע כולל של 991370605.813227. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.99K.