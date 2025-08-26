עוד על MWOR

Meme World Order סֵמֶל

Meme World Order מחיר (MWOR)

לא רשום

1 MWOR ל USDמחיר חי:

--
----
-6.40%1D
mexc
USD
Meme World Order (MWOR) טבלת מחירים חיה
Meme World Order (MWOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

-6.41%

+10.85%

+10.85%

Meme World Order (MWOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MWOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MWORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MWOR השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -6.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meme World Order (MWOR) מידע שוק

$ 44.57K
$ 44.57K$ 44.57K

--
----

$ 44.57K
$ 44.57K$ 44.57K

894.37M
894.37M 894.37M

894,369,954.797371
894,369,954.797371 894,369,954.797371

שווי השוק הנוכחי של Meme World Order הוא $ 44.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MWOR הוא 894.37M, עם היצע כולל של 894369954.797371. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.57K.

Meme World Order (MWOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Meme World Orderל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeme World Order ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeme World Order ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Meme World Orderל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.41%
30 ימים$ 0-60.48%
60 ימים$ 0-74.24%
90 ימים$ 0--

מה זהMeme World Order (MWOR)

memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Meme World Order (MWOR) משאב

האתר הרשמי

Meme World Orderתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meme World Order (MWOR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meme World Order (MWOR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meme World Order.

בדוק את Meme World Order תחזית המחיר עכשיו‏!

MWOR למטבעות מקומיים

Meme World Order (MWOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meme World Order (MWOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MWOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Meme World Order (MWOR)

כמה שווה Meme World Order (MWOR) היום?
החי MWORהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MWOR ל USD?
המחיר הנוכחי של MWOR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meme World Order?
שווי השוק של MWOR הוא $ 44.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MWOR?
ההיצע במחזור של MWOR הוא 894.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MWOR?
‏‏MWOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MWOR?
MWOR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MWOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MWOR הוא -- USD.
האם MWOR יעלה השנה?
MWOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MWOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
