Meme Millionaires מחיר היום

מחיר Meme Millionaires (MFM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MFM ל USD הוא $ 0 לכל MFM.

Meme Millionaires כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,998, עם היצע במחזור של 791.06M MFM. ב‑24 השעות האחרונות, MFM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MFM נע ב -1.22% בשעה האחרונה ו +7.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.45.

Meme Millionaires (MFM) מידע שוק

שווי שוק $ 88.00K$ 88.00K $ 88.00K נפח (24 שעות) $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.73K$ 97.73K $ 97.73K אספקת מחזור 791.06M 791.06M 791.06M אספקה כוללת 878,539,110.0 878,539,110.0 878,539,110.0

שווי השוק הנוכחי של Meme Millionaires הוא $ 88.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.45. ההיצע במחזור של MFM הוא 791.06M, עם היצע כולל של 878539110.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.73K.