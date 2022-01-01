Meme Games WTF (WTF) טוקנומיקה

Meme Games WTF (WTF) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Meme Games WTF (WTF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Meme Games WTF (WTF) מידע

Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.

אתר רשמי:
https://memegames.wtf/

Meme Games WTF (WTF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Meme Games WTF (WTF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M
ההיצע הכולל:
$ 999.33M
$ 999.33M$ 999.33M
אספקה במחזור:
$ 990.68M
$ 990.68M$ 990.68M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
שיא כל הזמנים:
$ 0.00394945
$ 0.00394945$ 0.00394945
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00115075
$ 0.00115075$ 0.00115075

Meme Games WTF (WTF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Meme Games WTF (WTF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של WTF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות WTFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את WTFטוקניומיקה, חקרו אתWTFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

WTF חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן WTF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WTF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

