MEME CUP סֵמֶל

MEME CUP מחיר (MEMECUP)

לא רשום

1 MEMECUP ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MEME CUP (MEMECUP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:39:16 (UTC+8)

MEME CUP (MEMECUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0031372
$ 0.0031372$ 0.0031372

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.39%

-10.39%

MEME CUP (MEMECUP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEMECUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEMECUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0031372, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEMECUP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MEME CUP (MEMECUP) מידע שוק

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MEME CUP הוא $ 9.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMECUP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.50K.

MEME CUP (MEMECUP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MEME CUPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMEME CUP ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMEME CUP ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MEME CUPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-7.94%
60 ימים$ 0+23.97%
90 ימים$ 0--

מה זהMEME CUP (MEMECUP)

LET THE MEMES BEGIN!! Imagine a world where every digital transaction feels like scoring a winning goal and every meme is a golden ticket. With MemeCup, you're not just investing; you're diving into a meme-filled, football-crazed adventure. Get ready to laugh, cheer, and trade your way to crypto greatness with Meme Cup! What is Meme Cup? Welcome to $MEMECUP, the ultimate celebration of the Euro Cup 2024! Witness Europe's finest soccer players compete for the legendary trophy while immersing yourself in our top-tier meme project. Join the excitement as meme enthusiasts clash in our Telegram game, battling for the coveted number one spot. Experience the perfect fusion of world-class soccer and meme culture with $MEMECUP!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

MEME CUP (MEMECUP) משאב

האתר הרשמי

MEME CUPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MEME CUP (MEMECUP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MEME CUP (MEMECUP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MEME CUP.

בדוק את MEME CUP תחזית המחיר עכשיו‏!

MEMECUP למטבעות מקומיים

MEME CUP (MEMECUP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MEME CUP (MEMECUP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEMECUP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MEME CUP (MEMECUP)

כמה שווה MEME CUP (MEMECUP) היום?
החי MEMECUPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEMECUP ל USD?
המחיר הנוכחי של MEMECUP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MEME CUP?
שווי השוק של MEMECUP הוא $ 9.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEMECUP?
ההיצע במחזור של MEMECUP הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEMECUP?
‏‏MEMECUP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0031372 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEMECUP?
MEMECUP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MEMECUP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEMECUP הוא -- USD.
האם MEMECUP יעלה השנה?
MEMECUP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEMECUP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:39:16 (UTC+8)

