Meme Alliance מחיר היום

מחיר Meme Alliance (MMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00157307, עם שינוי של 2.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MMA ל USD הוא $ 0.00157307 לכל MMA.

Meme Alliance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 134,774, עם היצע במחזור של 85.44M MMA. ב‑24 השעות האחרונות, MMA סחר בין $ 0.00146187 (נמוך) ל $ 0.00161768 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.073829, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0011163.

ביצועים לטווח קצר, MMA נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו -20.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Meme Alliance (MMA) מידע שוק

שווי שוק $ 134.77K$ 134.77K $ 134.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 157.74K$ 157.74K $ 157.74K אספקת מחזור 85.44M 85.44M 85.44M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Meme Alliance הוא $ 134.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMA הוא 85.44M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 157.74K.