Meme AI Coin מחיר היום

מחיר Meme AI Coin (MEMEAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMEAI ל USD הוא $ 0 לכל MEMEAI.

Meme AI Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,322, עם היצע במחזור של 884.82M MEMEAI. ב‑24 השעות האחרונות, MEMEAI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03751266, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMEAI נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Meme AI Coin (MEMEAI) מידע שוק

שווי שוק $ 42.32K$ 42.32K $ 42.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.83K$ 47.83K $ 47.83K אספקת מחזור 884.82M 884.82M 884.82M אספקה כוללת 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714

שווי השוק הנוכחי של Meme AI Coin הוא $ 42.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMEAI הוא 884.82M, עם היצע כולל של 884817551.0640714. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.83K.