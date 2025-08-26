עוד על MELLO

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:23:28 (UTC+8)

Mello AI (MELLO) מידע על מחיר (USD)

Mello AI (MELLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MELLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00162089, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELLO השתנה ב +2.16% במהלך השעה האחרונה, +11.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mello AI (MELLO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Mello AI הוא $ 142.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MELLO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.93K.

Mello AI (MELLO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mello AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMello AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMello AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mello AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+11.61%
30 ימים$ 0+12.16%
60 ימים$ 0-14.10%
90 ימים$ 0--

מה זהMello AI (MELLO)

Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it.

Mello AI (MELLO) משאב

Mello AIתחזית מחיר (USD)

Mello AI (MELLO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mello AI (MELLO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MELLO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mello AI (MELLO)

כמה שווה Mello AI (MELLO) היום?
החי MELLOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MELLO ל USD?
המחיר הנוכחי של MELLO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mello AI?
שווי השוק של MELLO הוא $ 142.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MELLO?
ההיצע במחזור של MELLO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MELLO?
‏‏MELLO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00162089 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MELLO?
MELLO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MELLO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MELLO הוא -- USD.
האם MELLO יעלה השנה?
MELLO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MELLO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:23:28 (UTC+8)

Mello AI (MELLO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

