Mello AI (MELLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00162089$ 0.00162089 $ 0.00162089 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.16% שינוי מחיר (1D) +11.61% שינוי מחיר (7D) +11.70% שינוי מחיר (7D) +11.70%

Mello AI (MELLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MELLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00162089, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELLO השתנה ב +2.16% במהלך השעה האחרונה, +11.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mello AI (MELLO) מידע שוק

שווי שוק $ 142.93K$ 142.93K $ 142.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 142.93K$ 142.93K $ 142.93K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mello AI הוא $ 142.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MELLO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.93K.