Mello AI (MELLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MELLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00162089, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELLO השתנה ב +2.16% במהלך השעה האחרונה, +11.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Mello AI הוא $ 142.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MELLO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.93K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Mello AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMello AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMello AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mello AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+11.61%
|30 ימים
|$ 0
|+12.16%
|60 ימים
|$ 0
|-14.10%
|90 ימים
|$ 0
|--
Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it.
