MELD (MELD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02914328$ 0.02914328 $ 0.02914328 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) +311.92% שינוי מחיר (7D) +260.18% שינוי מחיר (7D) +260.18%

MELD (MELD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MELD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02914328, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELD השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, +311.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+260.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MELD (MELD) מידע שוק

שווי שוק $ 297.71K$ 297.71K $ 297.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 297.71K$ 297.71K $ 297.71K אספקת מחזור 4.00B 4.00B 4.00B אספקה כוללת 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MELD הוא $ 297.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MELD הוא 4.00B, עם היצע כולל של 4000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297.71K.