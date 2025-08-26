עוד על MWH

MWH מידע על מחיר

MWH אתר רשמי

MWH טוקניומיקה

MWH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Melania Wif Hat סֵמֶל

Melania Wif Hat מחיר (MWH)

לא רשום

1 MWH ל USDמחיר חי:

--
----
-4.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Melania Wif Hat (MWH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:45:00 (UTC+8)

Melania Wif Hat (MWH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.05%

-1.32%

-1.32%

Melania Wif Hat (MWH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MWH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MWHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MWH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Melania Wif Hat (MWH) מידע שוק

$ 11.58K
$ 11.58K$ 11.58K

--
----

$ 11.58K
$ 11.58K$ 11.58K

940.39M
940.39M 940.39M

940,388,884.670961
940,388,884.670961 940,388,884.670961

שווי השוק הנוכחי של Melania Wif Hat הוא $ 11.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MWH הוא 940.39M, עם היצע כולל של 940388884.670961. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.58K.

Melania Wif Hat (MWH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Melania Wif Hatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMelania Wif Hat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMelania Wif Hat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Melania Wif Hatל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.05%
30 ימים$ 0-6.91%
60 ימים$ 0+24.94%
90 ימים$ 0--

מה זהMelania Wif Hat (MWH)

Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Melania Wif Hat (MWH) משאב

האתר הרשמי

Melania Wif Hatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Melania Wif Hat (MWH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Melania Wif Hat (MWH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Melania Wif Hat.

בדוק את Melania Wif Hat תחזית המחיר עכשיו‏!

MWH למטבעות מקומיים

Melania Wif Hat (MWH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Melania Wif Hat (MWH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MWH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Melania Wif Hat (MWH)

כמה שווה Melania Wif Hat (MWH) היום?
החי MWHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MWH ל USD?
המחיר הנוכחי של MWH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Melania Wif Hat?
שווי השוק של MWH הוא $ 11.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MWH?
ההיצע במחזור של MWH הוא 940.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MWH?
‏‏MWH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MWH?
MWH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MWH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MWH הוא -- USD.
האם MWH יעלה השנה?
MWH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MWH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:45:00 (UTC+8)

Melania Wif Hat (MWH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.