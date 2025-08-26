Meeds DAO (MEED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.105872 $ 0.105872 $ 0.105872 24 שעות נמוך $ 0.692001 $ 0.692001 $ 0.692001 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.105872$ 0.105872 $ 0.105872 גבוה 24 שעות $ 0.692001$ 0.692001 $ 0.692001 שיא כל הזמנים $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03155037$ 0.03155037 $ 0.03155037 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.70% שינוי מחיר (1D) -84.62% שינוי מחיר (7D) -83.29% שינוי מחיר (7D) -83.29%

Meeds DAO (MEED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.10604. במהלך 24 השעות האחרונות, MEED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.105872 לבין שיא של $ 0.692001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03155037.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEED השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -84.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-83.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meeds DAO (MEED) מידע שוק

שווי שוק $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M אספקת מחזור 20.45M 20.45M 20.45M אספקה כוללת 22,751,625.14166667 22,751,625.14166667 22,751,625.14166667

שווי השוק הנוכחי של Meeds DAO הוא $ 2.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEED הוא 20.45M, עם היצע כולל של 22751625.14166667. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.41M.