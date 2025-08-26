עוד על MEED

Meeds DAO סֵמֶל

Meeds DAO מחיר (MEED)

לא רשום

1 MEED ל USDמחיר חי:

$0.10604
$0.10604
-84.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Meeds DAO (MEED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:43 (UTC+8)

Meeds DAO (MEED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.105872
$ 0.105872
24 שעות נמוך
$ 0.692001
$ 0.692001
גבוה 24 שעות

$ 0.105872
$ 0.105872

$ 0.692001
$ 0.692001

$ 1.56
$ 1.56

$ 0.03155037
$ 0.03155037

-1.70%

-84.62%

-83.29%

-83.29%

Meeds DAO (MEED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.10604. במהלך 24 השעות האחרונות, MEED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.105872 לבין שיא של $ 0.692001, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03155037.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEED השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -84.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-83.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meeds DAO (MEED) מידע שוק

$ 2.17M
$ 2.17M

--
--

$ 2.41M
$ 2.41M

20.45M
20.45M

22,751,625.14166667
22,751,625.14166667

שווי השוק הנוכחי של Meeds DAO הוא $ 2.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEED הוא 20.45M, עם היצע כולל של 22751625.14166667. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.41M.

Meeds DAO (MEED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Meeds DAOל USDהיה $ -0.5834502093590493.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeeds DAO ל USDהיה . $ -0.0871297701.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeeds DAO ל USDהיה $ -0.0773922972.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Meeds DAOל USDהיה $ -0.3234511994963189.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.5834502093590493-84.62%
30 ימים$ -0.0871297701-82.16%
60 ימים$ -0.0773922972-72.98%
90 ימים$ -0.3234511994963189-75.31%

מה זהMeeds DAO (MEED)

Promote employee recognition & happiness at work.

Meeds DAO (MEED) משאב

האתר הרשמי

Meeds DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meeds DAO (MEED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meeds DAO (MEED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meeds DAO.

בדוק את Meeds DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

MEED למטבעות מקומיים

Meeds DAO (MEED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meeds DAO (MEED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Meeds DAO (MEED)

כמה שווה Meeds DAO (MEED) היום?
החי MEEDהמחיר ב USD הוא 0.10604 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEED ל USD?
המחיר הנוכחי של MEED ל USD הוא $ 0.10604. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meeds DAO?
שווי השוק של MEED הוא $ 2.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEED?
ההיצע במחזור של MEED הוא 20.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEED?
‏‏MEED השיג מחיר שיא (ATH) של 1.56 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEED?
MEED ‏‏רשם מחירATL של 0.03155037 USD.
מהו נפח המסחר של MEED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEED הוא -- USD.
האם MEED יעלה השנה?
MEED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:43 (UTC+8)

