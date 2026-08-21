Medtronic xStock מחיר היום

מחיר Medtronic xStock (MDTX) בזמן אמת היום הוא $ 96.36, עם שינוי של 3.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MDTX ל USD הוא $ 96.36 לכל MDTX.

Medtronic xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 189,146, עם היצע במחזור של 1.96K MDTX. ב‑24 השעות האחרונות, MDTX סחר בין $ 88.91 (נמוך) ל $ 96.39 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,388.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 73.95.

ביצועים לטווח קצר, MDTX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +7.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.23K.

Medtronic xStock (MDTX) מידע שוק

שווי שוק $ 189.15K$ 189.15K $ 189.15K נפח (24 שעות) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.53M$ 99.53M $ 99.53M אספקת מחזור 1.96K 1.96K 1.96K אספקה כוללת 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602

שווי השוק הנוכחי של Medtronic xStock הוא $ 189.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.23K. ההיצע במחזור של MDTX הוא 1.96K, עם היצע כולל של 1032926.707528602. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.53M.