Medjed מחיר היום

מחיר Medjed (MEDJED) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000665, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEDJED ל USD הוא $ 0.00000665 לכל MEDJED.

Medjed כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,574.74, עם היצע במחזור של 988.44M MEDJED. ב‑24 השעות האחרונות, MEDJED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00042681, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000645.

ביצועים לטווח קצר, MEDJED נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Medjed (MEDJED) מידע שוק

שווי שוק $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K אספקת מחזור 988.44M 988.44M 988.44M אספקה כוללת 988,439,455.089864 988,439,455.089864 988,439,455.089864

שווי השוק הנוכחי של Medjed הוא $ 6.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEDJED הוא 988.44M, עם היצע כולל של 988439455.089864. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.57K.