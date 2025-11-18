Medical Intelligence מחיר היום

מחיר Medical Intelligence (MEDI) בזמן אמת היום הוא $ 0.01463424, עם שינוי של 13.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEDI ל USD הוא $ 0.01463424 לכל MEDI.

Medical Intelligence כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,457,838, עם היצע במחזור של 100.00M MEDI. ב‑24 השעות האחרונות, MEDI סחר בין $ 0.01367534 (נמוך) ל $ 0.01705472 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.267655, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01052693.

ביצועים לטווח קצר, MEDI נע ב +1.31% בשעה האחרונה ו -20.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Medical Intelligence (MEDI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

שווי השוק הנוכחי של Medical Intelligence הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEDI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999980.62769. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.