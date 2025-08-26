עוד על MRT

Meana Raptor סֵמֶל

Meana Raptor מחיר (MRT)

1 MRT ל USD מחיר חי:

$0.00131239
$0.00131239
0.00% 1D
Meana Raptor (MRT) טבלת מחירים חיה
Meana Raptor (MRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Meana Raptor (MRT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00131239. במהלך 24 השעות האחרונות, MRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01885595, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00095362.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MRT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meana Raptor (MRT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Meana Raptor הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MRT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.

Meana Raptor (MRT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Meana Raptorל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeana Raptor ל USDהיה . $ +0.0004388923.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeana Raptor ל USDהיה $ -0.0011661586.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Meana Raptorל USDהיה $ -0.016617060119202717.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0004388923+33.44%
60 ימים$ -0.0011661586-88.85%
90 ימים$ -0.016617060119202717-92.68%

מה זהMeana Raptor (MRT)

Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor.

Meana Raptor (MRT) משאב

האתר הרשמי

Meana Raptorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meana Raptor (MRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meana Raptor (MRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meana Raptor.

בדוק את Meana Raptor תחזית המחיר עכשיו‏!

MRT למטבעות מקומיים

Meana Raptor (MRT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meana Raptor (MRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Meana Raptor (MRT)

כמה שווה Meana Raptor (MRT) היום?
החי MRTהמחיר ב USD הוא 0.00131239 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MRT ל USD?
המחיר הנוכחי של MRT ל USD הוא $ 0.00131239. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meana Raptor?
שווי השוק של MRT הוא $ 1.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MRT?
ההיצע במחזור של MRT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MRT?
‏‏MRT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01885595 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MRT?
MRT ‏‏רשם מחירATL של 0.00095362 USD.
מהו נפח המסחר של MRT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MRT הוא -- USD.
האם MRT יעלה השנה?
MRT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MRT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
