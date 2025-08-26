Meana Raptor (MRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01885595$ 0.01885595 $ 0.01885595 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00095362$ 0.00095362 $ 0.00095362 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Meana Raptor (MRT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00131239. במהלך 24 השעות האחרונות, MRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01885595, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00095362.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MRT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meana Raptor (MRT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Meana Raptor הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MRT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.