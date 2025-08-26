עוד על MEAN

Mean DAO סֵמֶל

Mean DAO מחיר (MEAN)

לא רשום

1 MEAN ל USDמחיר חי:

$0.00014668
$0.00014668$0.00014668
-0.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mean DAO (MEAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:55:25 (UTC+8)

Mean DAO (MEAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.69
$ 3.69$ 3.69

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.37%

+0.93%

+0.93%

Mean DAO (MEAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEAN השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mean DAO (MEAN) מידע שוק

$ 28.72K
$ 28.72K$ 28.72K

--
----

$ 30.80K
$ 30.80K$ 30.80K

195.82M
195.82M 195.82M

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mean DAO הוא $ 28.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEAN הוא 195.82M, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.80K.

Mean DAO (MEAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mean DAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMean DAO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMean DAO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mean DAOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.37%
30 ימים$ 0-12.83%
60 ימים$ 0-4.20%
90 ימים$ 0--

מה זהMean DAO (MEAN)

MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mean DAO (MEAN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mean DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mean DAO (MEAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mean DAO (MEAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mean DAO.

בדוק את Mean DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

MEAN למטבעות מקומיים

Mean DAO (MEAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mean DAO (MEAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mean DAO (MEAN)

כמה שווה Mean DAO (MEAN) היום?
החי MEANהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEAN ל USD?
המחיר הנוכחי של MEAN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mean DAO?
שווי השוק של MEAN הוא $ 28.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEAN?
ההיצע במחזור של MEAN הוא 195.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEAN?
‏‏MEAN השיג מחיר שיא (ATH) של 3.69 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEAN?
MEAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MEAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEAN הוא -- USD.
האם MEAN יעלה השנה?
MEAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:55:25 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.