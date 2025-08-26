MeAI (MEAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00010415 24 שעות נמוך $ 0.00010464 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01372413 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00008653 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.18% שינוי מחיר (7D) -1.66%

MeAI (MEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010416. במהלך 24 השעות האחרונות, MEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010415 לבין שיא של $ 0.00010464, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01372413, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008653.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MeAI (MEAI) מידע שוק

שווי שוק $ 24.82K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.01K אספקת מחזור 238.27M אספקה כוללת 950,503,714.1692463

שווי השוק הנוכחי של MeAI הוא $ 24.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEAI הוא 238.27M, עם היצע כולל של 950503714.1692463. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.01K.