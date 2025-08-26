Mead (MEAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24 שעות נמוך $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 גבוה 24 שעות $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 שיא כל הזמנים $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 המחיר הנמוך ביותר $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) +0.68% שינוי מחיר (7D) +1.14% שינוי מחיר (7D) +1.14%

Mead (MEAD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.028. במהלך 24 השעות האחרונות, MEAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.017 לבין שיא של $ 1.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.004.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEAD השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mead (MEAD) מידע שוק

שווי שוק $ 546.92K$ 546.92K $ 546.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 546.92K$ 546.92K $ 546.92K אספקת מחזור 532.01K 532.01K 532.01K אספקה כוללת 532,007.6163276489 532,007.6163276489 532,007.6163276489

שווי השוק הנוכחי של Mead הוא $ 546.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEAD הוא 532.01K, עם היצע כולל של 532007.6163276489. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 546.92K.