MCP AI (MCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -15.28% שינוי מחיר (1D) -0.49% שינוי מחיר (7D) -1.43% שינוי מחיר (7D) -1.43%

MCP AI (MCP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCP השתנה ב -15.28% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MCP AI (MCP) מידע שוק

שווי שוק $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K אספקת מחזור 99,944.63T 99,944.63T 99,944.63T אספקה כוללת 9.994462611785122e+16 9.994462611785122e+16 9.994462611785122e+16

שווי השוק הנוכחי של MCP AI הוא $ 6.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCP הוא 99,944.63T, עם היצע כולל של 9.994462611785122e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.13K.