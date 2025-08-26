McLaren F1 Fan Token (MCL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00771242
גבוה 24 שעות $ 0.01465529
שיא כל הזמנים $ 0.475635
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00241372
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04%
שינוי מחיר (1D) -6.30%
שינוי מחיר (7D) -0.24%

McLaren F1 Fan Token (MCL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.009148. במהלך 24 השעות האחרונות, MCL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00771242 לבין שיא של $ 0.01465529, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.475635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00241372.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCL השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -6.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

McLaren F1 Fan Token (MCL) מידע שוק

שווי שוק $ 353.94K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 353.94K
אספקת מחזור 38.69M
אספקה כוללת 38,690,890.0

שווי השוק הנוכחי של McLaren F1 Fan Token הוא $ 353.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCL הוא 38.69M, עם היצע כולל של 38690890.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 353.94K.