MBD Financials מחיר היום

מחיר MBD Financials (MBD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MBD ל USD הוא $ 0 לכל MBD.

MBD Financials כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,554.18, עם היצע במחזור של 33.08B MBD. ב‑24 השעות האחרונות, MBD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01405084, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MBD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MBD Financials (MBD) מידע שוק

שווי שוק $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K אספקת מחזור 33.08B 33.08B 33.08B אספקה כוללת 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MBD Financials הוא $ 12.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBD הוא 33.08B, עם היצע כולל של 40000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.18K.