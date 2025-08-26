Maza (MZC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00107927 גבוה 24 שעות $ 0.0016441 שיא כל הזמנים $ 0.0834 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) -7.32% שינוי מחיר (7D) -5.72%

Maza (MZC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00109933. במהלך 24 השעות האחרונות, MZC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00107927 לבין שיא של $ 0.0016441, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MZCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0834, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MZC השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -7.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maza (MZC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.59M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.66M אספקת מחזור 2.36B אספקה כוללת 2,419,200,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maza הוא $ 2.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MZC הוא 2.36B, עם היצע כולל של 2419200000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.66M.