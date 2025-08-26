MaxCat ($MAX) מידע על מחיר (USD)

MaxCat ($MAX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $MAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MAX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 9.81K$ 9.81K $ 9.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.81K$ 9.81K $ 9.81K אספקת מחזור 999.60M 999.60M 999.60M אספקה כוללת 999,600,493.18 999,600,493.18 999,600,493.18

שווי השוק הנוכחי של MaxCat הוא $ 9.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MAX הוא 999.60M, עם היצע כולל של 999600493.18. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.81K.