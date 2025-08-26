Mavryk Network (MVRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.119246 המחיר הנמוך ביותר $ 0.100977 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Mavryk Network (MVRK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.115614. במהלך 24 השעות האחרונות, MVRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.119246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100977.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVRK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mavryk Network (MVRK) מידע שוק

שווי שוק $ 34.68M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.68M אספקת מחזור 300.00M אספקה כוללת 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mavryk Network הוא $ 34.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVRK הוא 300.00M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.68M.