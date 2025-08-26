עוד על MVRK

Mavryk Network סֵמֶל

Mavryk Network מחיר (MVRK)

Mavryk Network (MVRK) טבלת מחירים חיה
Mavryk Network (MVRK) מידע על מחיר (USD)

Mavryk Network (MVRK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.115614. במהלך 24 השעות האחרונות, MVRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.119246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100977.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVRK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mavryk Network (MVRK) מידע שוק

$ 34.68M
$ 34.68M$ 34.68M

$ 34.68M
$ 34.68M$ 34.68M

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mavryk Network הוא $ 34.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVRK הוא 300.00M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.68M.

Mavryk Network (MVRK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mavryk Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMavryk Network ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMavryk Network ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mavryk Networkל USDהיה $ -0.00198798874391015.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0.00000000000.00%
90 ימים$ -0.00198798874391015-1.69%

מה זהMavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Mavryk Network (MVRK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mavryk Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mavryk Network (MVRK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mavryk Network (MVRK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mavryk Network.

בדוק את Mavryk Network תחזית המחיר עכשיו‏!

MVRK למטבעות מקומיים

Mavryk Network (MVRK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mavryk Network (MVRK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MVRK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mavryk Network (MVRK)

כמה שווה Mavryk Network (MVRK) היום?
החי MVRKהמחיר ב USD הוא 0.115614 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MVRK ל USD?
המחיר הנוכחי של MVRK ל USD הוא $ 0.115614. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mavryk Network?
שווי השוק של MVRK הוא $ 34.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MVRK?
ההיצע במחזור של MVRK הוא 300.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MVRK?
‏‏MVRK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.119246 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MVRK?
MVRK ‏‏רשם מחירATL של 0.100977 USD.
מהו נפח המסחר של MVRK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MVRK הוא -- USD.
האם MVRK יעלה השנה?
MVRK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MVRK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.