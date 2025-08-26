Mato The Mouse (MATO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -8.83% שינוי מחיר (7D) -7.59% שינוי מחיר (7D) -7.59%

Mato The Mouse (MATO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MATO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATO השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -8.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mato The Mouse (MATO) מידע שוק

שווי שוק $ 54.26K$ 54.26K $ 54.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.26K$ 54.26K $ 54.26K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mato The Mouse הוא $ 54.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MATO הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.26K.