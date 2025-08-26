עוד על MATO

Mato The Mouse סֵמֶל

Mato The Mouse מחיר (MATO)

1 MATO ל USDמחיר חי:

-8.80%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Mato The Mouse (MATO) טבלת מחירים חיה
Mato The Mouse (MATO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.61%

-8.83%

-7.59%

-7.59%

Mato The Mouse (MATO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MATO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATO השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -8.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mato The Mouse (MATO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Mato The Mouse הוא $ 54.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MATO הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.26K.

Mato The Mouse (MATO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mato The Mouseל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMato The Mouse ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMato The Mouse ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mato The Mouseל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.83%
30 ימים$ 0+0.50%
60 ימים$ 0+7.32%
90 ימים$ 0--

מה זהMato The Mouse (MATO)

Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE! Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain. No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power. Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mato The Mouse (MATO) משאב

האתר הרשמי

Mato The Mouseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mato The Mouse (MATO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mato The Mouse (MATO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mato The Mouse.

בדוק את Mato The Mouse תחזית המחיר עכשיו‏!

MATO למטבעות מקומיים

Mato The Mouse (MATO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mato The Mouse (MATO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MATO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mato The Mouse (MATO)

כמה שווה Mato The Mouse (MATO) היום?
החי MATOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MATO ל USD?
המחיר הנוכחי של MATO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mato The Mouse?
שווי השוק של MATO הוא $ 54.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MATO?
ההיצע במחזור של MATO הוא 420.69T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MATO?
‏‏MATO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MATO?
MATO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MATO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MATO הוא -- USD.
האם MATO יעלה השנה?
MATO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MATO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Mato The Mouse (MATO) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.