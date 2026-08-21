Matic Aave Interest Bearing USDC מחיר היום

מחיר Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.17, עם שינוי של 2.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAUSDC ל USD הוא $ 1.17 לכל MAUSDC.

Matic Aave Interest Bearing USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,720,270, עם היצע במחזור של 5.74M MAUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, MAUSDC סחר בין $ 1.11 (נמוך) ל $ 1.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.44, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03202457.

ביצועים לטווח קצר, MAUSDC נע ב -0.46% בשעה האחרונה ו +1.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 605.44.

Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M נפח (24 שעות) $ 605.44$ 605.44 $ 605.44 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M אספקת מחזור 5.74M 5.74M 5.74M אספקה כוללת 5,735,339.0 5,735,339.0 5,735,339.0

שווי השוק הנוכחי של Matic Aave Interest Bearing USDC הוא $ 6.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 605.44. ההיצע במחזור של MAUSDC הוא 5.74M, עם היצע כולל של 5735339.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.72M.