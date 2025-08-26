MasterNoder2 (MN2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001523 24 שעות נמוך $ 0.00002619 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00076006 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000124 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -36.88% שינוי מחיר (7D) -49.46%

MasterNoder2 (MN2) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000165. במהלך 24 השעות האחרונות, MN2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001523 לבין שיא של $ 0.00002619, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MN2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00076006, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000124.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MN2 השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -36.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-49.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MasterNoder2 (MN2) מידע שוק

שווי שוק $ 1.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16K אספקת מחזור 70.16M אספקה כוללת 70,162,293.45305236

שווי השוק הנוכחי של MasterNoder2 הוא $ 1.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MN2 הוא 70.16M, עם היצע כולל של 70162293.45305236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16K.