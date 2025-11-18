Mastercard xStock מחיר היום

מחיר Mastercard xStock (MAX) בזמן אמת היום הוא $ 535.46, עם שינוי של 2.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAX ל USD הוא $ 535.46 לכל MAX.

Mastercard xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 134,523, עם היצע במחזור של 251.11 MAX. ב‑24 השעות האחרונות, MAX סחר בין $ 534.72 (נמוך) ל $ 551.16 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 616.08, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 534.72.

ביצועים לטווח קצר, MAX נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -3.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mastercard xStock (MAX) מידע שוק

שווי שוק $ 134.52K$ 134.52K $ 134.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.29M$ 11.29M $ 11.29M אספקת מחזור 251.11 251.11 251.11 אספקה כוללת 21,069.48227375899 21,069.48227375899 21,069.48227375899

