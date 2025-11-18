Massa Bridged BTC מחיר היום

מחיר Massa Bridged BTC (WBTC.E) בזמן אמת היום הוא $ 92,270, עם שינוי של 5.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WBTC.E ל USD הוא $ 92,270 לכל WBTC.E.

Massa Bridged BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,454.15, עם היצע במחזור של 0.20 WBTC.E. ב‑24 השעות האחרונות, WBTC.E סחר בין $ 92,240 (נמוך) ל $ 98,272 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 212,430, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 92,240.

ביצועים לטווח קצר, WBTC.E נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -11.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) מידע שוק

שווי שוק $ 18.45K$ 18.45K $ 18.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.45K$ 18.45K $ 18.45K אספקת מחזור 0.20 0.20 0.20 אספקה כוללת 0.2 0.2 0.2

שווי השוק הנוכחי של Massa Bridged BTC הוא $ 18.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WBTC.E הוא 0.20, עם היצע כולל של 0.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.45K.