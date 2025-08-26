Masha and the Bear מחיר (MASHA)
-0.43%
-8.34%
-89.59%
-89.59%
Masha and the Bear (MASHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00222845. במהלך 24 השעות האחרונות, MASHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00215453 לבין שיא של $ 0.00247643, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MASHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04722191, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00092014.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MASHA השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-89.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Masha and the Bear הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MASHA הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999982008.369335. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Masha and the Bearל USDהיה $ -0.000202829283875947.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMasha and the Bear ל USDהיה . $ -0.0009413478.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMasha and the Bear ל USDהיה $ -0.0019939575.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Masha and the Bearל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000202829283875947
|-8.34%
|30 ימים
|$ -0.0009413478
|-42.24%
|60 ימים
|$ -0.0019939575
|-89.47%
|90 ימים
|$ 0
|--
MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.
