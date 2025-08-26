Masha and the Bear (MASHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00215453 $ 0.00215453 $ 0.00215453 24 שעות נמוך $ 0.00247643 $ 0.00247643 $ 0.00247643 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00215453$ 0.00215453 $ 0.00215453 גבוה 24 שעות $ 0.00247643$ 0.00247643 $ 0.00247643 שיא כל הזמנים $ 0.04722191$ 0.04722191 $ 0.04722191 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00092014$ 0.00092014 $ 0.00092014 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43% שינוי מחיר (1D) -8.34% שינוי מחיר (7D) -89.59% שינוי מחיר (7D) -89.59%

Masha and the Bear (MASHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00222845. במהלך 24 השעות האחרונות, MASHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00215453 לבין שיא של $ 0.00247643, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MASHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04722191, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00092014.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MASHA השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-89.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Masha and the Bear (MASHA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,982,008.369335 999,982,008.369335 999,982,008.369335

שווי השוק הנוכחי של Masha and the Bear הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MASHA הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999982008.369335. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.