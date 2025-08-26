עוד על MASHA

Masha and the Bear סֵמֶל

Masha and the Bear מחיר (MASHA)

1 MASHA ל USDמחיר חי:

$0.00222845
$0.00222845
-8.30%1D
Masha and the Bear (MASHA) טבלת מחירים חיה
Masha and the Bear (MASHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.43%

-8.34%

-89.59%

-89.59%

Masha and the Bear (MASHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00222845. במהלך 24 השעות האחרונות, MASHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00215453 לבין שיא של $ 0.00247643, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MASHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04722191, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00092014.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MASHA השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-89.59% ב-7 הימים האחרונים.

Masha and the Bear (MASHA) מידע שוק

$ 2.23M
$ 2.23M

שווי השוק הנוכחי של Masha and the Bear הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MASHA הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999982008.369335. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.

Masha and the Bear (MASHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Masha and the Bearל USDהיה $ -0.000202829283875947.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMasha and the Bear ל USDהיה . $ -0.0009413478.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMasha and the Bear ל USDהיה $ -0.0019939575.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Masha and the Bearל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000202829283875947-8.34%
30 ימים$ -0.0009413478-42.24%
60 ימים$ -0.0019939575-89.47%
90 ימים$ 0--

מה זהMasha and the Bear (MASHA)

MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.

Masha and the Bear (MASHA) משאב

האתר הרשמי

Masha and the Bearתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Masha and the Bear (MASHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Masha and the Bear (MASHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Masha and the Bear.

בדוק את Masha and the Bear תחזית המחיר עכשיו‏!

MASHA למטבעות מקומיים

Masha and the Bear (MASHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Masha and the Bear (MASHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MASHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Masha and the Bear (MASHA)

כמה שווה Masha and the Bear (MASHA) היום?
החי MASHAהמחיר ב USD הוא 0.00222845 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MASHA ל USD?
המחיר הנוכחי של MASHA ל USD הוא $ 0.00222845. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Masha and the Bear?
שווי השוק של MASHA הוא $ 2.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MASHA?
ההיצע במחזור של MASHA הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MASHA?
‏‏MASHA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04722191 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MASHA?
MASHA ‏‏רשם מחירATL של 0.00092014 USD.
מהו נפח המסחר של MASHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MASHA הוא -- USD.
האם MASHA יעלה השנה?
MASHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MASHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.