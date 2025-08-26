עוד על BUIO

Mascot of the Unholy Year סֵמֶל

Mascot of the Unholy Year מחיר (BUIO)

לא רשום

1 BUIO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mascot of the Unholy Year (BUIO) טבלת מחירים חיה
Mascot of the Unholy Year (BUIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147866
$ 0.00147866$ 0.00147866

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.19%

+8.19%

Mascot of the Unholy Year (BUIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00147866, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUIO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mascot of the Unholy Year (BUIO) מידע שוק

$ 12.14K
$ 12.14K$ 12.14K

--
----

$ 12.14K
$ 12.14K$ 12.14K

998.39M
998.39M 998.39M

998,390,991.229656
998,390,991.229656 998,390,991.229656

שווי השוק הנוכחי של Mascot of the Unholy Year הוא $ 12.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUIO הוא 998.39M, עם היצע כולל של 998390991.229656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.14K.

Mascot of the Unholy Year (BUIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mascot of the Unholy Yearל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMascot of the Unholy Year ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMascot of the Unholy Year ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mascot of the Unholy Yearל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-3.97%
60 ימים$ 0+25.36%
90 ימים$ 0--

מה זהMascot of the Unholy Year (BUIO)

Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Mascot of the Unholy Year (BUIO) משאב

האתר הרשמי

Mascot of the Unholy Yearתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mascot of the Unholy Year (BUIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mascot of the Unholy Year (BUIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mascot of the Unholy Year.

בדוק את Mascot of the Unholy Year תחזית המחיר עכשיו‏!

BUIO למטבעות מקומיים

Mascot of the Unholy Year (BUIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mascot of the Unholy Year (BUIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mascot of the Unholy Year (BUIO)

כמה שווה Mascot of the Unholy Year (BUIO) היום?
החי BUIOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUIO ל USD?
המחיר הנוכחי של BUIO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mascot of the Unholy Year?
שווי השוק של BUIO הוא $ 12.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUIO?
ההיצע במחזור של BUIO הוא 998.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUIO?
‏‏BUIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00147866 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUIO?
BUIO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BUIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUIO הוא -- USD.
האם BUIO יעלה השנה?
BUIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.