mascot of the trenches מחיר היום

מחיר mascot of the trenches (RUG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 18.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUG ל USD הוא -- לכל RUG.

mascot of the trenches כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 215,284, עם היצע במחזור של 999.11M RUG. ב‑24 השעות האחרונות, RUG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RUG נע ב +3.57% בשעה האחרונה ו -22.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

mascot of the trenches (RUG) מידע שוק

שווי שוק $ 215.28K$ 215.28K $ 215.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 215.28K$ 215.28K $ 215.28K אספקת מחזור 999.11M 999.11M 999.11M אספקה כוללת 999,111,370.235889 999,111,370.235889 999,111,370.235889

שווי השוק הנוכחי של mascot of the trenches הוא $ 215.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUG הוא 999.11M, עם היצע כולל של 999111370.235889. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 215.28K.