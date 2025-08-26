עוד על MSR

Masari סֵמֶל

Masari מחיר (MSR)

לא רשום

1 MSR ל USDמחיר חי:

$0.0281661
$0.0281661$0.0281661
0.00%1D
USD
Masari (MSR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:08:23 (UTC+8)

Masari (MSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 0.00172957
$ 0.00172957$ 0.00172957

--

--

0.00%

0.00%

Masari (MSR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0281661. במהלך 24 השעות האחרונות, MSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00172957.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים.

Masari (MSR) מידע שוק

$ 506.64K
$ 506.64K$ 506.64K

--
----

$ 521.07K
$ 521.07K$ 521.07K

17.99M
17.99M 17.99M

18,500,000.0
18,500,000.0 18,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Masari הוא $ 506.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSR הוא 17.99M, עם היצע כולל של 18500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 521.07K.

Masari (MSR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Masariל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMasari ל USDהיה . $ +0.0071680752.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMasari ל USDהיה $ +0.0109283313.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Masariל USDהיה $ +0.007495088044459878.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0071680752+25.45%
60 ימים$ +0.0109283313+38.80%
90 ימים$ +0.007495088044459878+36.26%

מה זהMasari (MSR)

Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017. Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity. Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org

Masari (MSR) משאב

האתר הרשמי

Masariתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Masari (MSR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Masari (MSR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Masari תחזית המחיר עכשיו‏!

MSR למטבעות מקומיים

Masari (MSR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Masari (MSR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Masari (MSR)

כמה שווה Masari (MSR) היום?
החי MSRהמחיר ב USD הוא 0.0281661 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MSR ל USD?
המחיר הנוכחי של MSR ל USD הוא $ 0.0281661. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Masari?
שווי השוק של MSR הוא $ 506.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MSR?
ההיצע במחזור של MSR הוא 17.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MSR?
‏‏MSR השיג מחיר שיא (ATH) של 2.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MSR?
MSR ‏‏רשם מחירATL של 0.00172957 USD.
מהו נפח המסחר של MSR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MSR הוא -- USD.
האם MSR יעלה השנה?
MSR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MSR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:08:23 (UTC+8)

