MaryJaneCoin מחיר היום

מחיר MaryJaneCoin (MARYJ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARYJ ל USD הוא $ 0 לכל MARYJ.

MaryJaneCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 94,357, עם היצע במחזור של 1000.00M MARYJ. ב‑24 השעות האחרונות, MARYJ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARYJ נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MaryJaneCoin (MARYJ) מידע שוק

שווי שוק $ 94.36K$ 94.36K $ 94.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.36K$ 94.36K $ 94.36K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,515.609124 999,999,515.609124 999,999,515.609124

שווי השוק הנוכחי של MaryJaneCoin הוא $ 94.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARYJ הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999515.609124. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.36K.