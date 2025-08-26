עוד על MOB

MOB מידע על מחיר

MOB אתר רשמי

MOB טוקניומיקה

MOB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Marvin On Base סֵמֶל

Marvin On Base מחיר (MOB)

לא רשום

1 MOB ל USDמחיר חי:

--
----
-8.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Marvin On Base (MOB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:02:54 (UTC+8)

Marvin On Base (MOB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.33%

-8.29%

-14.32%

-14.32%

Marvin On Base (MOB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOB השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -8.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Marvin On Base (MOB) מידע שוק

$ 103.60K
$ 103.60K$ 103.60K

--
----

$ 103.60K
$ 103.60K$ 103.60K

1.50T
1.50T 1.50T

1,500,000,000,000.0
1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Marvin On Base הוא $ 103.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOB הוא 1.50T, עם היצע כולל של 1500000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.60K.

Marvin On Base (MOB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Marvin On Baseל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarvin On Base ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarvin On Base ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Marvin On Baseל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.29%
30 ימים$ 0+6.73%
60 ימים$ 0+42.52%
90 ימים$ 0--

מה זהMarvin On Base (MOB)

Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Marvin On Base (MOB) משאב

האתר הרשמי

Marvin On Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Marvin On Base (MOB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Marvin On Base (MOB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Marvin On Base.

בדוק את Marvin On Base תחזית המחיר עכשיו‏!

MOB למטבעות מקומיים

Marvin On Base (MOB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Marvin On Base (MOB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Marvin On Base (MOB)

כמה שווה Marvin On Base (MOB) היום?
החי MOBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOB ל USD?
המחיר הנוכחי של MOB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Marvin On Base?
שווי השוק של MOB הוא $ 103.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOB?
ההיצע במחזור של MOB הוא 1.50T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOB?
‏‏MOB השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOB?
MOB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOB הוא -- USD.
האם MOB יעלה השנה?
MOB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:02:54 (UTC+8)

Marvin On Base (MOB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.