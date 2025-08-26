Marvin On Base (MOB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.33% שינוי מחיר (1D) -8.29% שינוי מחיר (7D) -14.32% שינוי מחיר (7D) -14.32%

Marvin On Base (MOB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOB השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -8.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Marvin On Base (MOB) מידע שוק

שווי שוק $ 103.60K$ 103.60K $ 103.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.60K$ 103.60K $ 103.60K אספקת מחזור 1.50T 1.50T 1.50T אספקה כוללת 1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Marvin On Base הוא $ 103.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOB הוא 1.50T, עם היצע כולל של 1500000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.60K.