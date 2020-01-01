Marvin Inu (MARVIN) טוקנומיקה

Marvin Inu (MARVIN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Marvin Inu (MARVIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Marvin Inu (MARVIN) מידע

Fluffy Fun with MarVin

MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.

Innovative Investment

Big Growth Potential

Dynamic Mechanism

Global Community

Exciting Events

Elon's Favorite Pup

Stray Dog Rescue Fund

אתר רשמי:
https://marvincoin.com/

Marvin Inu (MARVIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Marvin Inu (MARVIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 275.79K
$ 275.79K$ 275.79K
ההיצע הכולל:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
אספקה במחזור:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 275.79K
$ 275.79K$ 275.79K
שיא כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

Marvin Inu (MARVIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Marvin Inu (MARVIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MARVIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MARVINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MARVINטוקניומיקה, חקרו אתMARVINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MARVIN חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MARVIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MARVIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.